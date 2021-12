Estufa que pode ser controlada por smartphone chama atenção na CPBA

Inovação e tecnologia são palavras-chaves da Campus Party Bahia (CPBA), que acontece na Arena Fonte Nova. Tendo em vista isso, estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), do curso de engenharia de controle e automação, desenvolveram uma estufa que é controlada por meio de um smartphone.

“Nosso projeto surgiu no primeiro semestre para a disciplina introdução à engenharia de controle e automação para apresentação, no final do semestre, de um projeto que trabalhasse com a automação”, relata Gabriele Cardoso, 20 anos.

O projeto foi pensado para facilitar a vida de pessoas que querem plantar as hortaliças ou plantas em sua casa e não têm tempo de cuidar. A estufa controlada a umidade do solo, a temperatura e, pelo celular, pode definir o período em que a luz fica ligada. Este processo é feito por meio do aplicativo “Smart Estufa”.

Os alunos da Ufba criaram a estufa, mas o aplicativo foi desenvolvido por outros desenvolvedores. Por isso, o grupo já está estudando a possibilidade de desenvolver um aplicativo próprio.

Não só com o intuito de divulgar seu produto, como também conseguir investidores, os expositores montaram o seu estande na Área Open da CPBA.

