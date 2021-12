Estudantes desenvolvem projeto de alerta sonoro em pontos de ônibus

Um grupo de seis estudantes do Instituto Federal da Bahia (IFBA) está desenvolvendo um projeto onde estações de ônibus urbano terão alerta sonoro que identifique as linhas que estão se aproximando e em quais pontos o coletivo irá passar. A ideia surgiu da dificuldade que as pessoas com deficiência visual e que não sabem ler apresentam na hora de utilizar transporte público.

Um dos mentores da inovação, Roberto Cleiton, explicou que o produto consiste em um emissor que envia para um tipo de sensor chamado totem, em uma comunicação via rádio, em frequência wi-fi e que “essa identificação se dá a partir da aproximação do ponto. Esse totem fica próximo ao ponto e consegue identificar de 50 a 60 metros de distância do ônibus”, explicou.

Ele ressalta que a ideia do projeto é facilitar a vida de pessoas cegas, analfabetas e até distraídas, além de promover mais sensibilidade das pessoas que estão nos pontos.

