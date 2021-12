Estudantes de Juazeiro elogiam iniciativa da Campus Party Bahia

Quatro universitários saíram nesta terça-feira, 8, da cidade de Juazeiro (a 508 quilômetros de Salvador) para a Campus Party Bahia, que teve os portões abertos nesta quarta, 9. Discentes do curso de engenharia da computação da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), Mateus Bryan, Cainã Vieira, ambos de 25 anos, Gustavo Marques, 24 anos, e Vitor Silva, 29 anos, acampam pela quarta vez no evento de tecnologia (as três últimas foram em Recife, em Pernambuco).

As primeiras impressões de Cainã, na edição baiana, foram boas. "Em relação a Campus Party Recife, a segurança está mais forte, já vi uma presença maior do Corpo de Bombeiros aqui", relata. O campuseiro ressalta também que a realização do evento em um estádio de futebol, pela primeira vez, ainda é algo a se avaliar. Ele elogiou a área do camping e a estrutura da Arena Fonte Nova, em Salvador, onde o evento é realizado.

Os quatro campuseiros ainda não têm um projeto definido e contam que os conhecimentos que irão adquirir servirão para trazer um projeto no próximo ano. "É interessante ver empresas do Nordeste que trabalham com a tecnologia, pois muitas vezes não sabemos que elas existem", ressalta Gustavo, que visa a Campus Party como uma oportunidade de empreendedorismo.

