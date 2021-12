Estudantes da UFRB participam de competição de robótica na CPBA

Uma turma do reconcavo baiano está dando o que falar na Campus Party Bahia. Apesar de vários projetos no meio da robótica, o maior foco desse pessoal é a competição. De acordo com o estudante Guilherme Jaqueira, 22, o grupo já tem 6 robôs e não querem parar só por aí.

Em meio as mesas do CPBA, lá estão eles ajustando os últimos detalhes para o duelo que acontece dentro da maior experiencia tecnologica do mundo.

"Acho imporante nós estudantes do reconcavo nos empenharmos nesse meio, já que nossa região não recebe muito apoio tecnologico", afirma Guilherme.

Alguns dos robôs produzidos pelos estudantes

adblock ativo