Estudantes criam sistema hídrico para ajudar população do semiárido

Acadêmicos do município baiano de Campo Formoso, localizado a 340 km de Salvador, desenvolveram um projeto com foco na distribuição de água com baixo custo para atuar em locais semiáridos. O projeto tem apoio do Pró-Semiárido e conta com suporte do governo baiano.

Wagner Farias, 21, estudante e desenvolvedor do filtro biológico que e totalmente natural, revela que sua maior vontade é ajudar a inserir a tecnologia em prol da população da zona rual.

O estudante diz que a sua experiência demorou um pouco por causa dos processos de descobrimentos. “A minha demora foi conseguir matar as bactérias. Consegui encontrar um carvão mineral que é um tipo de carvão que mata 93% das bactérias, mas a água ainda passava com a cor escura por causa da tonalidade do carvão, então eu achei uma areia que é mais densa que conseguiu segurar mais um pouco, porém mesmo assim ainda saia uma água escura. Após isso, achei o ‘seixos’, uma pedra que faz um processo químico, prendendo o denso do carvão e soltando o cristal transformando assim a água em cristalina, além de já ser potável”, detalhou Wagner.

O processo dura 6 meses, tem uma perda de 30% da agua totalmente sustentável e com custo baixo.

Filtro Biológico ajuda na população de Campo Formoso

