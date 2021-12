Estudantes contam o que mais gostaram no segundo dia de CPBA

Estar no Campus Party é sinônimo de vivenciar um dos mais importantes locais de inovações tecnológicas que vão transformar os principais setores nas próximas décadas. Pelos corredores podemos observar rostos surpresos e cheios de brilhos nos olhares. A cada stand e mesas uma novidade diferente com projetos diversos.

Gabriela Harrison, 35, estudante de comunicação cultural, conta que o que mais impressionou no CPBA foi a palestra que teve com as diretoras do filme baiano ‘Òrun Àiyé’.

Gabriela revela estar gostando do CPBA

Já Rafael Santos, 29, designer gráfico, revelou que o que mais chamou atenção foi a palestra ‘Jogue como uma menina’, que falou sobre a importância da representatividade feminina em jogos. As palestrantes Gessica Marques, Isabela Sardeiro e Luidia Oliveira Falcão contaram um pouco sobre as experiências que tiveram como gamers.

Rafael brinca pelos corredores do CPBA

Para a estudante Débora Costa, o que mais impressionou foi como a tecnologia está cada dia mais ligado à educação. Ela conta que o stand da faculdade UNIFACS foi o que mais chamou a atenção, com o torneio de robótica que aconteceu.

Debora posa ao lado do que mais gosta no CPBA

A segunda edição CPBA está acontecendo na Arena Fonte Nova, em Salvador, e conta com uma grande estrutura. Há espaços para corridas de drones, freeplay, mesas para eletrônicos, stands, food trucks, cinco palcos de inovação, ciência, empreendedorismo e criatividade, entre outros.

