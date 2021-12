Estudantes buscam inserção no meio das Startups

Sabemos que a inovação está na essência de uma startup. E é por isso que os estudantes de Sistema de Informação da UNEB, que fazem parte da empresa Cubos, estão presente na Campus Party. Cheios de ideais e inovações, eles estão em busca de inserção no mercado.

De acordo com Diogo Santos, 21, a empresa Cubos é um primeiro passo para as startups em Salvador. O estudante destacou os projetos que estão sendo desenvolvidos por eles. "Entre nossos cases de sucesso temos o ZigPay uma plataforma de pagamentos e BI para eventos e baladas e o LOC um aplicativo para aluguel de roupas", relatou Diogo, que finalizou desabafando a expecativa de alavancar os seus negócios e encontrar parceiros no Campus Party.

Um dos pilares da Cubos é o hub de conhecimento. Os estudantes que fazem parte dela estão absorvendo coisas novas, pesquisando e aprendendo tecnologias e tendências de mercado.

