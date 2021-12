Estudantes aprendem a criar os próprios jogos

Gabriel Nunes , 17, faz parte da oficina Game Design com Modelagem 3D do Centro Juvenis. Ele auxilia os estudantes a desenvolverem jogos e animações em 3D realizando a modelagem de personagens, objetos e cenários.

Além disso, o curso também ensina sobre criação de arquiteturas e simuladores, além de pinturas digitais, que promove o conhecimento sobre texturas.

O voluntário conta que está auxiliando em um jogo que vai funcionar como se fosse uma nave, um entretenimento do estilo mais antigo. “O jogo se passa no corpo humano onde vai ser enviada uma nave para destruir tumores que serão os inimigos. A mecânica desse jogo é simples, basicamente estamos com a programação quase toda feita, o que esta faltando agora é apenas a modelagem”, explica Gabriel.

O Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC), fica localizado no Colégio Estadual da Bahia (Central), no bairro de Nazaré, em Salvador. Lá são oferecidos 25 cursos e oficinas, como Robótica, Piloto Virtual, Ecociência, Biotec, Games, Garagem de APPs, Música e Jogos Teatrais.

