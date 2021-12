Estudante aprova acessibilidade na Campus Party Bahia

Entusiasta da área de tecnologia, o estudante de geologia Lucas Pessoa, 18 anos, reuniu a família e veio aproveitar os estandes localizados na área open da Campus Party Bahia (CPBA), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Marinheiro de primeira viagem na CPBA, Lucas, que é cadeirante, não tem o reclamar da acessibilidade do evento. Ele ainda elogia as exposições do local.

“É a primeira vez que venho no evento, é algo fora do comum. Já que gosto muito de tecnologia, é uma sensação única. E o mais bacana é que entrei de boa, não tive problema nenhum de acessibilidade, conseguir me locomover sem nenhum problema. Certeza que vou recomendar aos meus amigos”, informou.

Apesar de gostar do que foi apresentado no local, Lucas afirmar que gostaria de ver mais iniciativa que atenda a pessoas com deficiência. “Como a tecnologia avança muito, é importante ver projetos que promovam ainda mais a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais”, disse.

