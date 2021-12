Estrutura da Campus Party Bahia começa a ser montada na Fonte Nova

Considerado um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, a estrutura da Campus Party começou a ser montada nesta sexta-feira, 4, na Arena Fonte Nova, em Salvador, onde o evento será sediado. Mais de 3.500 barracas estarão disponíveis para os futuros campuseiros, como são chamados os visitantes do encontro, que acontecerá de 9 a 13 deste mês.

A capital baiana será a única do nordeste a receber o evento este ano. Além disso, a edição da Campus Party Bahia terá mais novidades, como um espaço exclusivo para as crianças, o Campus Kids. Também será a primeira vez que ocorrerá em um estádio de futebol.

"Existe uma grande mobilização, são mais de 500 trabalhadores diretamente envolvidos na montagem, são mais de 3.500 barracas sendo montadas, 250 quilômetros de fibra ótica sendo disponibilizada para os campuseiros, fibra ótica aquática e muitos stands", afirmou Sócrates Santana, assessor de projetos especiais da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, em nota enviada à imprensa.

Profissionais trabalham a todo vapor para concluir as estruturas (Foto: Elói Correia | GovBA | Divulgação)

Ele ainda complementou dizendo que o local terá estrutura para corrida de drones, cinco palcos de inovação, ciência, empreendedorismo e criatividade.

O pré-credenciamento para a festa já teve início para evitar grandes filas. Por isso, os campuseiros podem ir à Fonte Nova até o dia 8, das 10h às 18h.

Campus Party Bahia

O tema principal desta edição será a "Inovação Produtiva". Além da área paga, o público também terá acesso à Open Campus, que deve receber 40 mil pessoas, nos dias 10 e 11 de agosto, das 10 às 21h, e no dia 12, das 10h às 18h.

A Campus Party Bahia é uma iniciativa do Governo da Bahia em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Telebrás. O Jornal A TARDE e a Rádio A TARDE FM são os veículos oficiais do evento de tecnologia.

