Estande de A TARDE premia melhores projetos

O estande do Grupo A TARDE, parceiro de mídia da Campus Party Bahia, segue movimentado durante o primeiro dia de ações na CPBA. Com um movimento intenso e variado, os campuseiros que cadastram suas ideias (desta quinta, 10, até sábado, 12) estarão concorrendo um impulso para execução de seus projetos.

Isso porque o A TARDE vai premiar as cinco melhores iniciativas do encontro. Os projetos considerados promissores pela curadoria receberão apoio de mídia e comercial do grupo na execução.

As ideias selecionadas pela empresa serão contempladas com reportagens no Jornal A TARDE e os idealizadores serão entrevistados na Rádio A TARDE FM.

Os interessados devem se cadastrar no estande de A TARDE entre quinta-, 10, até sábado, 12 (Foto:Igor Andrade | A TARDE SP)

