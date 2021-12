Espaços da Campus Party são apresentados aos jornalistas

O pontapé inicial da Campus Party Bahia foi dado hoje (9) com uma coletiva para a imprensa e um tour pelas dependências da Arena Fonte Nova, local em Salvador que vai abrigar o acontecimento até o próximo domingo (13).

O espaço vai contar com uma área gratuita aberta ao público que vai funcionar dias 10 e 11 de agosto, das 10 às 21h, e no dia 12, das 10 às 18h. O local vai abrigar a Olimpíada Brasileira de Robótica, dentre outras atividades.

Os campuseiros ja estão chegando para ocupar cerca de 3.500 barracas instaladas no estacionamento do estádio para que eles possam dar conta da maratona com 250 horas de conteúdo. São esperados 6 mil campuseiros.

" Temos que preparar as pessoas para o mundo digital. A tecnologia muda a vidas das pessoas e a Campus Party Bahia tem esse objetivo ", ressalta Francesco Farruggia, criador da Campus Party.

Presidente da Campus Party fala sobre atenção aos campuseiros

Uma das atrações mais aguardadas da Campus Party Bahia é o Fórum das Universidades Empreendedoras que reúne grandes especialistas do setor de educação e do governo. O intuito é apresentar ao público experiências de realidade virtual, tecnologia, inovação, empreendedorismo e robótica.

Os investidores irão ter contato com as 40 startups que participam do evento e os campuseiros terão oportunidade de fazer o networking dos seus projetos.

Durante a coletiva de imprensa Francesco Farruggia explicou sobre o aproveitamentos dos campuseiros durante o acontecimento. "Nós apresentamos os campuseiros a possíveis contratantes e damos a eles total liberdade para a divulgação do seu projeto".

