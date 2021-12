Espaço FreePlay promove união de gamers

Jogar a distância com jogos onlines é uma realidade que faz parte da vida da maioria dos gamers. Virou coisa rara juntar a galera e promover jogos presenciais e sociais, ou até mesmo competitivos, como os famosos duelos. Foi visando essa reintegração física, e não apenas virtual, que a empresa E-fusion garantiu espaço no FreePlay da segunda edição da Campus Party.

Segundo Rafael Nogueira , 30, coordenador da entidade, o principal foco é promover campeonatos no cenário competitivo do esporte. “Nosso grupo quer promover a união de jogadores para encontrar pessoas de várias comunidades. Queremos atingir o cenário nacional”, disse o mentor do projeto.

Para um dos organizadores, Elvis Cássio, 27, a importância do estimulo da união física serve para que as pessoas não fiquem apenas na internet, mas sim socializar com os demais gamers.

Nesta quinta-feira, 17, os jogos são livres e a partir das 14h acontecem os campeonatos. Os ganhadores serão presenteados com brindes, que vão de dinheiro à canecas personalizadas.

Canecas ganharam adesivos de principais desenhos

