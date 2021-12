Espaço da Campus Kids estimula criatividade e uso da tecnologia

No espaço multiuso da Campus Kids, as crianças ficaram atentas à contagem de história do livro "A Fada do Dente", feita pela escritora infantil Lulu Lima. Ela convidou os pequenos ao palco para finalizar a história por meio do tablet.

Com olhos vendados, o público ouviu a autora e, em seguida, foram formados dois grupos para iniciar a batalha composta por adultos e crianças que remontaram a história com ilustrações e responderam a perguntas sobre o livro.

A atividade lúdica inserida no universo tecnológico despertou o interesse e a imaginação das crianças, que usaram a criatividade para que a história tivesse um final feliz. “O tablet, que está sempre presente do dia a dia das crianças, vem para complementar a história do livro, unindo o material ao digital”, conta Lulu Lima, complementando que “o hábito de ler para as crianças, independente do ambiente, estreita os vínculos entre pais e filhos”.

O espaço multiuso nesta quinta, 10, na Arena Fonte Nova, segue com apresentação do Stripulia, 3 Letrinhas, Stripulia e finalização com o youtuber Venom Extreme.

