Escola Concept apresenta suas práticas tecnológicas com foco na educação do futuro

Com o tema Educação de Vanguarda, aconteceu no palco Educação do Futuro, a palestra ministrada por Luíza Zaramela, na Open Campus, na tarde deste domingo, 20. Os pontos abordados foram colocar o estudante no centro do aprendizado com ferramentas tecnológicas e despertar a curiosidade dele para conhecer e testar novas habilidades. Além do uso de metodologias ativas, aprendizagem mão na massa como robótica, coding, prototipagem, raciocínio lógico, realidade aumentada e cultura maker associadas a conteúdos da Base Nacional Curricular Comum.

“Trabalhamos com a queda de paradigma desse modelo tradicional que temos hoje, muito na aprendizagem de modo participativo, trazemos conteúdos que são paixões deles, envolvemos varias disciplinas para que eles conheçam de verdade”, explicou Luíza.

Durante a palestra, a educadora ainda apresentou ao público projetos construídos em sala de aula. A presença da Concept na Campus Party Bahia está ligada à sua metodologia de ensino, que tem como proposta antecipar o futuro da educação no Brasil e a forma como as escolas atuarão nas próximas décadas.

