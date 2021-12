Equipe de A TARDE vai acampar e cobrir a Campus Party

Uma equipe formada por repórteres e fotógrafos de A TARDE estará acampada na Arena Fonte Nova durante todos os dias da Campus Party para, além de cadastrar as iniciativas apresentadas no encontro, produzir conteúdo ininterrupto para todos os canais do Grupo: portal, jornal impresso e rádio, e também para as redes sociais.

>> A TARDE incentiva ação inovadoras na Campus Party

“Nossa equipe estará acampada para vivenciar de perto a experiência dos chamados campuseiros e trazer à nossa audiência a cobertura completa dos cinco dias do encontro. A TARDE está sempre atenta a novas tecnologias e passa por um processo de renovação e mudanças para gerar novas experiências de conteúdo editorial e das mídias agregadas. Por isso, faz questão de estar presente e dar visibilidade para essas novas iniciativas”, ressalta a Editora-Chefe Alezinha Roldan, que vai coordenar a cobertura na Arena Fonte Nova.

“Os jornalistas vão dormir no local. A produção deles será levada aos leitores por meio da veiculação de reportagens e fotos no jornal impresso, vídeos no portal e atualização de material multimídia nas redes sociais. Somos o jornal e a rádio oficiais da Campus Party”, aponta a Diretora de Redação Mariana Carneiro.

Entrevistas

A equipe de profissionais que acompanhará o evento fará entrevistas com importantes palestrantes de diferentes estados do país.

No palco principal, haverá participações como a de Ada Yonath, primeira mulher a conquistar um Prêmio Nobel de Química.

Ela apresentará os estudos realizados no desenvolvimento de antibióticos mais eficazes, que não deixam as células resistentes aos medicamentos.

adblock ativo