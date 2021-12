Energia extra! Stand oferece café de graça para campuseiros

Às vezes tudo o que uma pessoa precisa é de um bom café. Por isso, em parceria com a Campus Party, uma empresa montou seu stand em meio aos corredores do maior evento tecnológico do mundo e ajudou muita gente com cafezinho de graça. Essa bebida, além de conter a cafeína, que estimula a adrenalina e deixa corpo mais alerta, tem também nutrientes ricos como fósforo, além de possuir vitaminas do complexo B, que fazem com que o sistema nervoso tenha mais equilíbrio.

O stand funcionou durante todos os dias da CPBA, das 6h da manhã até 00h.

Para a estudante de matética da UFBA, Lorenna Suzart, 24, essa foi uma das melhores ideias que a Campus Party podia promover. "Uma ideia que ajudou demais e foi importante porque, pelo menos comigo, me deu energia para conhecer muita coisa aqui dentro do evento", relatou a apaixonada por tecnologia.

Lembrando que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda, como ideal, apenas 50 ml de café por dia.

