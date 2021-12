Empresa baiana se inspira em série e cria game exclusivo para a Campus Party

Uma competição que envolve conhecimentos sobre tenologia, universo geek e até mesmo a série La Casa de Papel vai movimentar a Campus Party Bahia neste sábado, 19, a partir das 20h, na Arena Fonte Nova, quando cada milésimo de segundo fará a diferença na decisão do vencedor. Criado especialmente para a ocasião pela empresa baiana Use Telecom – fornecedora oficial de internet do evento, com 20 GB disponíveis para campuseiros e visitantes –, o jogo vai funcionar em formato de quiz, com perguntas que vão surgir no telão do palco principal e devem ser respondidas rapidamente pelo celular.

Quem acertar as questões em menos tempo será o ganhador do prêmio de R$ 1 mil. O segundo colocado receberá R$ 200 e o terceiro, um ano grátis do serviço de proteção (antivírus) Kaspersky. De acordo com o CEO da Use Telecom, André Costa, além do game, que envolve temas presentes na vida dos participantes - incluindo a série espanhola, uma das mais vistas na Netflix, e assuntos relacionados a sistemas de programação e segurança, por exemplo -, o stand da empresa no evento, de onde é controlado todo o fornecimento da internet, passou a ser conhecido como “La Casa da Internet”. O local está caracterizado como a ‘Casa da Moeda’ da série, como uma forma de atrair a atenção e possibilitar uma aproximação maior com o público, em sua maioria jovens envolvidos com tecnologia.

“Temos um público exigente, formado por desenvolvedores, programadores e hackers, que testa a nossa internet ao máximo. A gente se especializou, começou a investir em segurança e nas conexões para o campuseiro ter acesso direto ao conteúdo. Queremos fornecer uma experiência na Campus Party”, revela Costa, que destaca como novidade da empresa o fornecimento de 100% da internet em fibra óptica para as 300 horas de conteúdo do evento.

Ponto central da empresa se transformou em 'La Casa da Internet" (Foto: Ari Capela | Divulgação)

Da Bahia para o mundo

A atuação da Use Telecom na Campus Party começou na primeira edição do evento em Salvador, realizada no ano passado. Na ocasião, ela foi convidada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Tecnologia e Informação (Secti), para complementar o fornecimento de internet, parceria que resultou em um contrato para a segunda edição.

De lá para cá, a empresa esteve presente nas edições da Campus Party de São Paulo, Minas Gerais, Natal e na Argentina. Agora, negocia a oferta do serviço para as edições do Canadá e dos Estados Unidos, que acontecem em 2019.

“Com esta iniciativa de trazer a Campus, o governo ajuda muitos jovens baianos e também muitas empresas como a nossa, que teve a oportunidade de abraçar o evento. Nossa vida hoje é digital, então isso abre a mente das pessoas e o mercado. A inclusão digital tem relação com o aumento do PIB, porque as pessoas começam a trocar informações, fazer negócios e fomentar tudo isto”, enfatiza André Costa.

Estreia no ramo corporativo

A partir de junho, a Use Telecom passará a oferecer os seviços de internet não só para provedores, como acontece atualmente, mas também para empresas de pequeno e médio porte. “Com nossa especialização em melhorar a qualidade do serviço e por conta da Campu Party, muitas empresas têm pedido nossos serviços, então vamos entrar com o produto de internet premium de até 1 GB em fibra óptica”, anuncia o CEO.

O serviço será voltado especialmente para pequenos escritórios e salas especiais em Salvador e, a partir do segundo semestre, também em Feira de Santana. O pacote de 1 GB de internet, incluindo a telefonia, será comercializado por R$ 249,99.

