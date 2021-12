Empoderamento, transformação social e Inovação; confira o que foi destaque na segunda edição da Campus Party Bahia

A transformação digital não se baseia somente na criação de novos aplicativos, programas ou gadets eletrônicos, mas sim, na aplicação que a inovação tecnológica proporciona na vida das pessoas.

Com o intuito de ajudar a criar espaços para que a energia das novas gerações digitais encontre um lugar para reescrever o código fonte do mundo. A Campus Party é uma grande vitrine para apresentar essas inovações.

Pensando nisso, confira algumas iniciativas que foram destaques na segunda edição da CPBA2.

Inovações baianas marcam início do evento tecnológico

Representatividade. Se tem algo que é possível encontrar na Campus Party Bahia é a presença de baianos representando o estado com muita inovação e criatividade.

Impressora 3D utiliza plástico reciclável para imprimir qualquer material sólido

Um grupo de estudantes apresentou um protótipo de uma impressora 3D que utiliza plástico reciclável para imprimir qualquer material sólido.

Campus Party apoia novas empreendedoras

A Campus Party Bahia tem mostrado um ótimo cenário da inserção do empreendedorismo feminino e a conquista em grandes posições com relevância no mundo dos negócios. As mulheres têm sido responsáveis ativamente pelo crescimento econômico do País.

Startup comercializa equipamento que garante 99,9% de água potável

A startup SDW que trabalha com tecnologias hídricas trouxe para o mercado um produto que promete levar água potável para regiões onde o acesso ainda é difícil. Batizado como Acqua Luz, o produto foi pensado para famílias do semiárido que têm difícil acesso a água potável.

Adolescentes desenvolvem projetos para evitar o desperdício de água

Amanda, 12, e Williane, 13, são estudantes do Sesi Candeias e vieram a Campus Party exibir seus projetos sociais, ambos idealizados para evitar o desperdício da água no Brasil.

Estudantes criam sistema hídrico para ajudar população do semiárido

Acadêmicos do município baiano de Campo Formoso, localizado a 340 km de Salvador, desenvolveram um projeto com foco na distribuição de água com baixo custo para atuar em locais semiáridos. O projeto tem apoio do Pró-Semiárido e conta com suporte do governo baiano.

Campus Party estimula ações sociais na Bahia

Que a Campus Party é a maior experiência tecnológica do mundo que une jovens geeks em torno de um festival de inovação, criatividade, ciências, empreendedorismo e universo digital, talvez você já saiba, mas que por onde esse fenômeno passa, além de toda a herança tecnológica para novas funcionalidades, a transformação social na vida dos jovens é um legado imaterial que vai além das expectativas.

adblock ativo