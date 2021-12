Empoderamento feminino nas mídias sociais é destaque na Campus Party

Mônica Sousa, filha do cartunista Maurício de Sousa e inspiração para a criação da Turma da Mônica, ministrou uma palestra sobre empoderamento feminino nas mídias sociais durante a Campus Party Bahia, que ocorreu na manhã desta sexta-feira, 11. A iniciativa faz parte do projeto "Donas da Rua", que visa contribuir para que o direito das meninas seja respeitado.

“Infelizmente, algumas mulheres acham que não têm autonomia sobre suas ações. O nosso projeto visa principalmente mostrar que nós, mulheres, podemos fazer o que quisermos”, afirmou ela.

Por meio das mídias sociais, o projeto transmite mensagens empoderadas e destaca história de mulheres que desempenharam importantes papéis na luta pelos direitos femininos. “Queremos destacar a participação feminina na sociedade para que as meninas comecem a pensar diferente”, contou.

Em parceria com a ONU Mulheres em 2016, a Maurício de Sousa Produções, que é responsável pela produção das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, mudou alguns aspectos para refirmar a importância feminina na sociedade.

“Começamos a trabalhar as histórias para transmitir mensagens empoderadas para as meninas e as mulheres, utilizando histórias de mulheres que ocupam diferentes cargos e até sobre homens que dividem as tarefas domésticas”, exemplificou.

Mônica falou sobre o empoderamento feminino nesta sexta, 11 (Foto: Igor Andrade | Ag. A TARDE)

adblock ativo