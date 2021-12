Em visita ao Campus Party, Jaques Wagner diz que a Bahia é o celeiro da criatividade

O ex-governador da Bahia, Jaques Wagner, marcou presença no segundo dia do maior evento tecnológico do mundo, o Campus Party Bahia 2018. Para Wagner, a CPBA tem sido uma conquista desde sua última edição na Bahia, no ano de 2017. Na ocasião, ele citou o Fórum de Ecossistema de Startup, que está acontecendo neste ano como uma importante articulação para grandes projetos. Ele pontuou ainda que a Bahia é o celeiro da criatividade.

“Isso mexe muito com o tecido social. Você tem uma área livre, tem uma área que tem que pagar, mas que o governo do estado distribuiu os acessos que tinha para as escolas públicas. A juventude vive muito isso. Às vezes o menino não curte muito a escola, mas na tecnologia ele mergulha”, pontuou Wagner.

Para ele, a experiência do CPBA dá vasão e faz brotar muita gente que tem grandes ideias e encontra na Campus um espaço para desenvolver. Para o ex-governador os governos devem sempre investir em tecnologia para que as pessoas cada vez mais tenham acesso. “Tem muita gente que tem criatividade e está trancada em um canto”, disse.

