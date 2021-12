“É um espaço onde me encontrei”, diz adolescente sobre CPBA

A tecnologia é algo que sempre impressiona, pois traz novidades simples e complexas, mas que são capazes de transformar o mundo. Pessoas de todas as idades estão marcando presença na Campus Party Bahia 2018 entre elas, jovens de todas as classes sociais que se mostram fascinados e surpresos com as invenções e inovações tecnológicas.

O estudante Silas Santos, 15 anos, disse que olhava ao seu redor e via muita criatividade, pessoas pensando coisas que ele próprio não pensaria. “Muito bom!”, exclamou relatando as experiências que teve nesse penúltimo dia da CPBA. Silas ainda contou que se identifica com robótica e o universo dos jogos. “Gosto de criar, inventar jogos, além de designer gráfico. Aqui é um espaço onde me encontrei”, finalizou.

Seu amigo Cauã Silva, 13 anos, veio pela primeira vez ao evento com um grupo de amigos, todos eles estudantes em busca de diversão e aprendizado. Cauã contou que ficou impressionado com produtos como a impressora 3D, que utiliza plástico nas impressões. “Eu precisava ver isso tudo aqui ao vivo, por isso vim e já quero voltar nos próximos anos”, disse com bastante entusiasmo.

