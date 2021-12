Diretor da Campus Party no Brasil assina parceria com o Grupo A TARDE

Em visita ao Grupo A TARDE nesta segunda-feira, 7, para formalizar parceria de mídia, o diretor da Campus Party no Brasil, Tonico Novaes, disse estar empolgado com a realização da primeira edição do evento em Salvador. "Gostamos bastante da forma como o espaço está sendo organizado. É a primeira vez que a Campus é realizada em um estádio (na Arena Fonte Nova) e já planejamos estudar a realização de edições em outras arenas pelo país", afirmou.

Novaes disse também que se surpreendeu com a grande adesão do público baiano. "Quando os ingressos para os campuseiros se esgotaram rapidamente, acreditamos que seria pela demanda de outros estados também, mas depois constatamos que eram na maioria baianos mesmo e que há grande demanda por esse tipo de iniciativa aqui no estado", apontou.

Ele confirmou ainda que, ao fim do evento, já deverá ser anunciada a data da edição 2018. "Provavelmente, será no primeiro semestre, próximo do período de férias, mas a definição depende da sinalização do governo do estado", afirmou.

O Jornal A TARDE e a Rádio A TARDE FM são os veículos oficiais do evento de tecnologia, que será realizado do dia 9 a 13 deste mês, na Fonte Nova, em Salvador. Uma equipe de A TARDE estará acampada no local, acompanhando as palestras e atividades de tecnologia e inovação que serão apresentados durante todo o evento.

Novaes e a equipe de A TARDE que estará na Campus Party Bahia (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

