Deputado propõe Título de Cidadão Baiano para presidente da Campus Party

Foi protocolada na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) uma proposta de autoria do deputado Alex Lima (PSB) para conceder o título de Cidadão Baiano ao presidente da Campus Party, o italiano Francesco Farruggia.

De acordo com o parlamentar, a proposta é baseada no fato do empresário desenvolver ações em prol da juventude no estado, local que escolheu para morar.

“Sabemos que Franceso Farruggia tem uma história de sucesso, criatividade, empreendedorismo e ação social. É justa a homenagem a esta personalidade do mundo da tecnologia que escolheu a capital baiana para viver e nos honrar com tanto empenho em prol da juventude, tecnologia e desenvolvimento”, disse Lima em nota.

Com vasta experiência curricular, Francesco contribui com a ciência, empreendedorismo, entretenimento digital e descoberta de talentos tecnológicos nas comunidades carentes. À frente Campus Party, iniciada em 1997 na Espanha, idealizou o programa Include, cujo objetivo é criar e montar 10 mil laboratórios de robótica para aproximar jovens carentes da tecnologia em todo o Brasil.

