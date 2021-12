Criador do movimento software livre é confirmado na Campus Party Bahia

O programador Richard Stallman foi confirmado para a segunda edição da Campus Party Bahia. O evento acontece entre 16 e 20 de maio na Arena Fonte Nova, em Salvador. E a palestra de Stallman acontece logo no primeiro dia de evento, às 20h, após a cerimônia de abertura.

Stallman foi o criador do movimento software livre, lançado em 1983. Além disso, participou do desenvolvimento do sistema operacional GNU, software livre lançado em 1984, que permite a qualquer pessoa o copiar e redistribuí-lo, com ou sem mudanças. O sistema é tipicamente utilizado junto com o Linux.

A GNU General Public Licence (GNU GPL ou GPL) é atualmente a licença livre mais usada no mundo, presente em dezenas de milhões de computadores mundo afora.

O ativista tem dedicado a maior parte de seu tempo a defesa do software livre e à luta contra a patente de softwares e a expansão da lei de copyright.

Ingressos

A pré-venda vai até o dia 14 de abril. Os valores são de R$ 90,00 para entrada, R$ 170,00 para camping individual e R$ 180,00 para camping duplo. No dia 15 de abril, os preços sobem para R$ 120,00 de entrada, R$ 200,00 para camping individual e R$ 210,00 para camping duplo. Os tickets para a Campus estarão à venda pelo site.

