CPBA promove mudança de pensamento no setor de tecnologia, afirma Rodrigo Hita

Durante o segundo dia da Campus Party Bahia (CPBA), o secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Rodrigo Hita, afirmou que mais uma edição da experiência no estado serve para fomentar o desenvolvimento do setor na Bahia.

De acordo com Rodrigo, entre as novidades na segunda edição, o destaque é para a primeira edição do Fórum Brasileiro do Ecossistema de Startups. Segundo o secretário, encontros como esse fomenta a criação de politicas públicas no setor. “Trouxemos novidades na área da educação, além disso, trouxemos a abertura do primeiro Fórum de Startups onde vamos discutir inovação e tecnologia. Esses encontros são importantes, pois com a união das startups é possível criar politicas públicas nesse sentido”, declarou.

Hita ainda garantiu que a CPBA é uma mostra da mudança de pensamento que vem acontecendo na Bahia. “Essa é uma mudança de cultura e o estado precisa mudar, as pessoas precisam sair da cultura da industrialização para cultura da tecnologia, é a mudança da forma de emprego, o governador tem pedido isso. Hoje a Bahia já faz parte e ainda tem tudo para crescer ainda mais no mapa da tecnologia e inovação no Brasil”, afirmou.

