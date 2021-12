Corujão da Campus: oficina de robótica traz momento lúdico e de inclusão

As atividades da Campus Party Bahia 2018 não param. Para quem vai curtir o evento, a vasta programação também acontece na madrugada, é o que garantiu o embaixador da Campus, Alexandre Ferreira, mas conhecido como Case Monster, que estará nas madrugadas oferecendo uma oficina de robótica. A oficina se encerra no domingo à tarde.

Ele revela ainda que a ideia é ensinar “robótica de uma forma lúdica. Não precisa ter conhecimento na área, basta ter vontade. A partir do momento que eu vou compartilhar meu conhecimento, as pessoas vão apresentar no último dia um projeto que elas construíram usando robótica, usando tecnologia. Queremos levar robótica para todos e fazer com que essas pessoas construam coisas”, disse.

A oficina faz parte de um projeto desenvolvido para a própria Campus Party e acontece nos três turnos do evento.

adblock ativo