Conheça truque por trás do computador de tela invisível

Um experimento desenvolvido dentro do projeto Centro Juvenis chama atenção dos campuseiros que passeiam pelos corredores do Campus Party. De longe é possível ver um computador com tela em branco, aparentemente com defeito, mas é só chegar mais perto que você descobrirá a ‘mágica’ por trás disso.

Cleber Franco, vice-diretor do Centro Juvenis, conta que a tela é invisível porque foi tirada a polarização dela. “A lente foi recortada e com isso construímos óculos, só quem consegue enxergar a tela normalmente é quem usar esses óculos”, explica.

Para deixar a experiência ainda mais incrível, os óculos foram acoplados em máscaras de super-herói.

Máscaras divertem quem passa pela experiência

