Conheça a Open Campus

A área Open do Campus Party também é conhecida como área aberta e gratuita da maior experiência em tecnologia, inovação, empreendedorismo e criatividade do país.

Nesta área o visitante vai poder contar com diversas atrações desde o espaço 'Educação do Futuro' que é composto por educadores, artistas, pesquisadores, empreendedores, alunos e outros interessados na implementação de ambientes educacionais, como também o espaço dos simuladores de realidade virtual e aumentada, competição de robótica, startups, batalha de drones, palestras, atividades como slackline, o famoso trono da Mônica, um espaço voltado para as crianças e o lugar reservado para alimentação com os food trucks.

A expectativa da organização é receber na área gratuita cerca de 90 mil visitantes durante os quatro dias de evento. O Open Campus funciona sexta-feira e sábado, das 10h às 20 horas. E no domingo das 10h às 15 horas.

O acesso para o visitante é pelo portão principal da Arena Fonte Nova, portando documento com foto.

