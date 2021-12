Concurso Leve Seu Robô inscreve projetos de robótica

Como parte da programação da Campus Party Bahia, que acontece a partir desta quinta-feira, 17, na Arena Fonte Nova, Salvador recebe a competição "Leve Seu Robô", realizada pela empresa Robolivre, que premia projetos de robótica. A ação acontece no domingo, 20, às 15h, no espaço Workshop Coders & Makers.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos ou autorização dos pais, e ter adquirido o ingresso para o evento. As inscrições gratuitas – individuais ou em grupos de até três pessoas – devem ser feitas pela internet, onde também está disponível o regulamento do concurso.

Nesta quinta, a partir das 18h, as regras da competição serão apresentadas para o público. Já no domingo, os participantes vão expor os robôs que montaram para uma banca de jurados. Os dois primeiros colocados ganham uma entrada para a Campus Party 2019 mais um prêmio surpresa. Já o terceiro lugar terá direito à entrada na edição do ano que vem.

Conhecimento

Além do concurso Leve Seu Robô, a Robolivre participará de diversas atividades na Campus Party Bahia. Entre elas, estão as palestras “Dicas e macetes da impressão e impressoras 3D” e “Robótica e Educação”. Além disso, a empresa vai levar o Boli, robô que interage com as pessoas.

Robolivre

A Plataforma Robolivre foi criada em 2005, ajudando a desmistificar a ideia de que a tecnologia é algo inacessível e difícil de fazer. A empresa tem como missão mostrar que a robótica pode e deve ser desenvolvida por qualquer pessoa, independentemente de ter ou não formação na área. Para isso, a companhia atua em instituições a partir da implantação de laboratórios, formação de grupos de pesquisa em robótica e capacitação de profissionais.

