Com nova identidade, Circo de Marvin irá encerrar Campus Party Bahia

Nada mais justo que a despedida da segunda edição baiana da Campus Party ser com uma banda baiana, não é? O Circo de Marvin será responsável por animar os campuseiros neste domingo, 20, e deixar o clima de saudade ainda mais movimentado.

A banda surgiu em 2012 e está fazendo shows em Salvador encontrou um público que se identificou não só com o som, mas com a linguagem e usar games com base ilustrativa. Com características em seus trabalhos, Circo de Marvin tem referências de GTA.

Em 2018 a Circo vem com uma banda reformada, não só na composição de músicos, mas também no figurino. "Saímos da cor laranja e agora estamos utilizando o roxo, que nos leva a imagem de elegência e imponência", conta Bruno Souri, o vocalista.

"Para o Brasil a Campus é muito importante, é incrível como conseguimos conseguir absorver tanto conhecimento durante a edição. Tivemos a oportunidade de estar na Campus Party de São Paulo foi uma experiência grandiosa, e aqui em Salvador nos sentimos gratos em contribuir com algo que é tão importante para o nosso país", completa.

O encerramento da Campus Party Bahia 2018 acontece neste domingo, ainda neste ano acontecerão edições em Brasília e Rondônia.

adblock ativo