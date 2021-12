Com notas musicais, estudantes apresentam boné detector de obstáculos para deficientes visuais.

Um dos principais benefícios da tecnologia é a possibilidade de novas criações que impactem diretamente na vida e no cotidiano das pessoas. E qual o melhor lugar para apresentar esses avanços se não a Campus Party?

Pensando nisso, alunos do curso de engenharia elétrica da Universidade Federal da Bahia (UFBA), apresentaram na área Open, um boné detector de obstáculos para deficientes visuais. De acordo com os estudantes o objetivo é beneficiar diretamente a vida das pessoas. “Nosso objetivo principal é dar um retorno para a sociedade”, garantem.

De acordo com os desenvolvedores do projeto, o boné irá beneficiar as pessoas que possuem alguma deficiência visual. Com sensores na frente e nos lados, o boné emite notas músicas quando a pessoa se aproxima de algum objeto, permitindo que a pessoa desvie dele.

“O boné emite sinais ultrassônicos, quando identificado um objeto, o sinal bate e volta, quando retorna, emite uma nota musical. Se for ao meio, a nota é Lá. No lado direito, Fá. Já o lado esquerdo a nota é Dó.”

