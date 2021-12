Cientistas mirins aprendem sobre robótica na Campus Party Bahia

Buscando inspiração, conhecimento e novas tecnologias, alunos de robótica do Centro Juvenil Ciência e Cultura, da cidade do Senhor do Bonfim (a 336 quilômetros de Salvador), vivem a experiência de ser campuseiros pela primeira vez na Campus Party Bahia (CPBA), que acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Com idade de 13 a 14 anos, os quatro meninos, que são estudantes de escola pública, foram selecionados na triagem do Centro de Ciência por terem uma aptidão e conhecimento diferenciado no assunto, como disse o monitor de robótica e responsável pelo grupo na CPBA, Vinicius Brito.

“Viemos para a Campus para buscar mais inspiração e levar novos conhecimentos e ideias de projetos para o Centro. Temos que aproveitar essa idade e desenvolver o interesse deles pela ciência. Eu até brinco com eles: vocês são os mais jovens daqui”, disse o monitor.

