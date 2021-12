Campuseiros desfrutam de espaço para alimentação na Arena Fonte Nova

Para ter energia e cumprir a maratona de tecnologia da Campus Party Bahia (CPBA), os campuseiros precisam se alimentar bem. Por isso, o espaço “Comedoria”, localizado no 6° andar da Arena Fonte Nova, permite que os jovens desfrutem de um cardápio variado com café da manhã, almoço e jantar. O fluxo é de 1.200 pessoas por cada período de refeição.

Tudo precisa ser muito organizado devido ao grande fluxo de pessoas que passam pelo local. O café da manhã ocorre sempre das 7h às 10h, o almoço de 12h às 15h e o jantar das 19h às 22h. O pacote alimentação estava disponível para a compra antecipada junto com o ingresso da CPBA, mas o campuseiro que não adquiriu pode comprar uma ficha pelo valor de R$ 25, cada refeição (almoço e jantar), em espécie, cartão de crédito e débito. Já o café da manhã custa R$ 10.

O refeitório, assim como as lanchonetes e o Food Truk, situado na área do estacionamento, são geridos pela Food Team, empresa que cuida das áreas de alimentação do estádio. A Arena oferece no pacote para fazer as parcerias nos eventos realizados. A coordenadora de hospitalidade e eventos da empresa, Cláudia Castro, elogiou o comportamento dos jovens. “Eles são bem organizados e educados. Não deixam nada sujo. A gente até brincou e criou o “Sujedoria”, onde eles depositam bandejas e talheres sujos para agilizarmos o serviço”, explicou.

