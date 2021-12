Campuseiros aprendem a criar fogão solar em oficina

Utilizar a energia solar para o cozimento de alimentos pode ser mais fácil do que se imagina. A empresa Sinergia Solar esteve na área Open da Campus Party Bahia para ensinar aos campuseiros para ensinar como criar fogão solar para utilizar em casa.

Rafael Copello, um dos representantes, explicou que além do que foi ensinado na sexta-feira, 18, e sábado, 19, há também mais duas opções que podem ser usadas através da reutilização da energia solar.

O primeiro é feito através da embalagem de batata frita em tubo, que é transformada em uma "churrasqueira solar", onde se esquenta queijos e salsichas pré-prontas. O revestimento aquece o alimento e faz com que ele aqueça com facilidade.

A segunda é o forno solar, a invenção é mais avançada e é feita com duas caixas de papelão, uma menor e outra maior que juntas se encaixam, o papel alumínio forra as caixas e serve para refletir a luz solar. Para fechar o forno pode ser usado plástico ou vidro, porém a segunda opção permite gerar uma temperatura maior.

No centro é colocado uma assadeira na cor preta (que absorve mais o calor), para que o raio se concentre na embalagem e faça com que o alimento seja cozinhado de forma mais rápida.

A opção ensinada na Campus Party foi o fogão solar que também é feito com papelão. Corta o material em molde próprio da empresa e forra com papel alumínio. O objetivo é refletir a energia no alumínio, ela capta e concentra no ponto central, para aquecer o alimento. Ao fechar o fogão com um plástico pode-se cozinhar alimentos como legumes através do efeito estufa gerado pelo abafamento.

A Sinergia Solar está capacitando pessoas desde 2015, formando embaixadores e também recebe voluntários dispostos a entender como utilizar energia renovável.

