Campuseiro se despedem da segunda edição Campus Party Bahia

Troca de experiência, network, laços, conhecimentos tecnológicos, novas amizades, tudo isso é o conceito dado pelo campuseiro Rafael de Jesus, 24, baiano de Camaçari. Acompanhado do amigo, Mateus Abreu, 22, também de Camaçari, estudantes de Ciências da Computação os amigos se aventuraram a conhecer a Campus Bahia pela primeira vez.

“Eu sempre acompanhei a Campus em outras edições, me preparei e resolvi experimentar esse mundo que é a CPBA2, confesso que é muito além do que pude imaginar, levo um legado organizacional, pois tive que me virar pra não perder as palestras que queria”, comentou Mateus Abreu – campuseiro.

Em sua segunda edição a Campus Party Bahia recebeu em torno de seis mil campuseiro de diferentes partes do país, todos em buscas de novas descobertas. Sair da sua zona de conforto foi um dos principais pontos citados por eles. “Chegamos quarta-feira, e me perguntei o que íamos comer, sem conhecer muito os arredores da Arena, sobrevivemos de sanduíches, senti muita falta do feijão de mainha”, lembrou Rafael Jesus.

Em meio a tanta tecnologia a Campus se destaca com um novo víeis no cenário empreendedor, jovens pesquisadores em busca de transformar suas experiências em negócios, amadurecer ideias, ampliar horizontes. “Saiu daqui com a certeza de que a CPBA3 serei expositor, e que Campus São Paulo é minha próxima parada”, Rafael Jesus.

O Campus Party Bahia deixa um legado para além da tecnologia, deixa uma herança de humanidade, de que ser gente ainda é o mais importante. “Nos do T.I, pensamos sempre em soluções para melhorar a vida de todos, esquecemos de ser humanos, de interagir com pessoas, de vivenciar coisas do nosso cotidiano”, acrescentou Rafael Jesus.

adblock ativo