Campus Party também é lugar para o artesanato

A maior experiência tecnologica do mundo também tem espaço para o artesanato entre outra inovações.

Pernambucano de Petrolina, o estudante de Engenharia da Computação, Kawê Araújo, 22, se faz presente com a caravana da Univasf, em sua primeira Campus Party trazendo seu artesanato e muita vontade de aprender.

"Trouxe meu trabalho e algumas peças de coleção pra vender e me manter por aqui durante a campus", comentou.

Entre pulseiras, anéis e miçangas, componentes eletrônicos ganham destaque disputando espaços com sua coleção de bonecos da seleção brasileira e bandanas coloridas.

"O que a galera procurar eu tenho para vender. O que mais me impressiona é a possibilidade do conhecimento, sem contar com as pessoas que conhecemos e as experiências que vivemos durantes esses dias", acrescentou.

A Campus Party segue até domingo com sua programação intensa e muitas possibilidades.

