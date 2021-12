Campus Party oferece atrações gratuitas para visitantes

Além dos visitantes que participarão das palestras, a Campus Party espera receber mais de 40 mil pessoas na área com atrações gratuitas, batizada de Open Campus. O espaço funcionará nesta quinta, 10, e na sexta-feira, 11, das 10h às 21h, e no sábado, das 10h às 18h.

Pela primeira vez na história da Campus Party, a Open Campus terá um setor reservado para crianças, o Campus Kids. O encontro também terá um espaço para estudantes universitários apresentarem seus projetos, a Campus Future, e uma área para empreendedores e novas empresas, a Startups & Maker.

Confira abaixo as atrações grátis do evento:

Campus future - Estudantes universitários apresentarão projetos acadêmicos voltados à tecnologia e inovação

Startups & Makers - Espaço para palestras e painéis sobre empreendedorismo e para atividades de mentoria e networking com startups

Olimpíada Brasileira de Robótica - Etapa baiana do torneio de robôs que classifica equipes para a RoboCup, maior compeonato de robótica do mundo. As competições acontecem entre quinta e sábado, das 10h às 17h

Simuladores - Vários simuladores high tech estarão disponíveis para os visitantes

Espaço “fazedores” - Espaço colaborativo com oficinas para as pessoas acampadas no local desenvolver habilidades

Campeonato Brasileiro de Drones - Corrida de drones pilotados por profissionais

Campus Kids - Área voltada para crianças, com games, autorama e futebol de robô. A programação será da quinta ao sábado

adblock ativo