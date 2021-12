Campus Party: iniciada maratona de tecnologia e inovação

Às 7h desta quarta-feira, 9, dezenas de campuseiros já aguardavam em fila os portões da Arena Fonte Nova abrirem. Alguns estavam ansiosos para se acomodar nas barracas, outros curiosos para ligar os computadores e um grupo animado com o acontecimento tecnológico que chega à Bahia pela primeira vez.

Na parte interna, tecnologia e inovação marcaram o início da Campus Party Bahia. Realizada pela primeira vez no estado e em um estádio de futebol, o evento ocorre até domingo, na Arena Itaipava Fonte Nova.

“Essa é a melhor estrutura das edições da Campus Party no Brasil”, destacou o presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farrugia.

Durante os cinco dias, cerca de 40 mil pessoas entre visitantes e campuseiros terão acesso a quatro palcos que contam com especialistas nacionais, como o cientista brasileiro Ricardo Cappra.

E também expoentes internacionais, como a ganhadora do prêmio Nobel de química, Ada Yonath. Os especialistas discutirão temas como ciência, tecnologia, internet, empreendedorismo e arte multimídia.

A Campus Party Bahia tem o objetivo de discutir inovação tecnológica em diversos campos, em especial, na agricultura, onde o Fórum com Universidades Empreendedoras será realizado, com a participação de especialistas do setor de educação e do governo.

Estudantes

Um grupo formado por 18 estudantes de diversos semestres do curso de sistemas da informação, da Antonio Meneghetti Faculdade (AMF), de Restinga Seca, no Rio Grande do Sul, chegou a Salvador terça-feira para acompanhar as atividades da Campus Party Bahia e desfrutar das belezas naturais da capital baiana.

O estudante Felipe Borges, 20 anos, revelou que veio ao estado da Bahia pela primeira vez em busca de ampliar os horizontes e adquirir conhecimento.

"É a primeira vez que venho à Bahia e participo de uma experiência como a Campus Party. Estou ansioso para assistir os workshops", disse o jovem.

