Campus Party é facilitador para empresas de captação de recursos

Para Alexandre Magalhães, 28, dono da Agência AF, que tem projetos focado em captações de recursos para eventos sociais, que trabalha tanto com o Governo do Estado, quanto com empresas privadas, a experiência de estar na Campus Party facilita em fechar negócios.

"O que fazemos é basicamente captar recursos para patrocinar eventos sociais, tratamos diretamente com as empresas privadas pra trazer investimentos. Auxiliamos na Campos do ano passado e nessa edição também. Nós temos alguns grandes patrocinadores na Bahia", explica o empresário.

Empreender é realmente uma oportunidade que a Campus ajuda. Ainda única e pioneira no mercado baiano, Alexadre conta que tem pretensão de expandir em outros estados. O empreendedor relata que já tem negócios fechados com o Campus Party do estado de São Paulo e pretende atingir outros lugares.

adblock ativo