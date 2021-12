Campus Party Bahia terá espaço para o público infantil

Atividades como futebol de robôs e autorama – voltadas à criançada de 5 a 12 anos – serão oferecidas no Campus Party Bahia, que será realizado na Arena Fonte Nova.

Esta é a primeira vez que terá um espaço exclusivo para o público infantil, que contará ainda com uma área para escritor-mirim e contações de história. A programação para a garotada ocorrerá na quinta, 10, e na sexta, 11, das 10h às 20h, e no sábado, 12, das 10h às 18h.

O evento de tecnologia, no entanto, iniciará na quarta, 9, e terminará no domingo, 13, voltado principalmente ao público jovem e adulto, que estará acampado no local para acompanhar as inovações do setor.

A Campus Party, que tem como veículos oficiais o Jornal A TARDE e a Rádio A TARDE FM, é um encontro realizado anualmente. Por lá, serão tratados assuntos relacionados à cultura digital, sendo considerado a maior experiência tecnológica do mundo.

O evento reúne fãs da inovação, robótica, empresários e investidores. Há 10 anos, o Brasil participa do evento. Será a primeira vez, no entanto, que Salvador entra no circuito.

