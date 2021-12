Campus Party Bahia terá espaço para cuidados com a mente e o corpo

A Campus Party Bahia – que acontece em sua segunda edição, entre os dias 16 e 20 de maio, na Arena Fonte Nova, em Salvador – irá dispor, este ano, de uma programação inusitada. Além dos debates, palestras, oficinas e workshops, os campuseiros terão acesso ao Camping Wellness, um espaço exclusivo de relaxamento e cuidados com a mente e o corpo. No espaço, os participantes poderão aproveitar as sessões de meditação, relaxamento muscular, meditação guiada e, ainda, de uma quick massage. Também poderão usufruir de uma área para exercícios de yoga, entre outras atividades focadas na saúde física e mental.

Aberto a partir do segundo dia do evento, 17, com funcionamento até o encerramento, 20, das 11h às 21h, o Camping Wellness contará, ainda, com uma área para jogos interativos, como mesas de sinuca e pebolim. O diretor-geral da Campus Party Brasil, Tonico Novaes, comenta sobre o novo espaço: "Os campuseiros terão cinco dias de muito aprendizado, inovação e diversão. E para relaxar, recarregar as energias, chegar inteiro ao final do evento, este ano estamos oferecendo um excelente espaço para eles. Temos aqui um bom exemplo de que tecnologia e saúde andam juntas”.

Além de conhecimento e estímulo à discussão de temas ligados à inovação, novas tecnologias e inclusão social, completa Tonico Novaes, a Campus Party Bahia funcionará, mais uma vez, como um ambiente propício para os campuseiros e demais participantes trocarem experiências, bem como buscarem parceiros para suas ideias de negócios. Este ano, o evento apresentará uma estrutura com quatro palcos: “Feel the future”, “Creativity/Games”, “Steam” e “Coders/Makers”. Neles, os palestrantes irão debater com o público assuntos e tendências da atualidade relacionados ao tema geral: “Inovação Produtiva e Inclusão Social”. Outras atividades, como campeonato de games, parada cosplay e uma série de desafios como o Big Hackathon, também estarão na programação.

Sobre a Campus Party

Maior experiência tecnológica do mundo, a Campus Party reúne jovens geeks em um festival de inovação, criatividade, ciência, empreendedorismo e universo digital. A feira conta, atualmente, com mais de 540 mil campuseiros cadastrados em todo mundo e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Argentina, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está presente no Brasil há dez anos. Na Bahia, a Campus Party acontece por uma iniciativa do Governo do Estado da Bahia.

Ingressos

Os valores são de R$ 120,00 para entrada, R$ 200,00 para camping individual e R$ 210,00 para camping duplo. Os tickets para a Campus estão à venda pelo site oficial do evento.

