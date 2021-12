Campus Party Bahia é confirmada para maio

A segunda edição do Campus Party Bahia, megaevento mundial de tecnologia, foi confirmado para acontecer de 16 a 20 de maio próximos, na Arena Fonte Nova.

Com o tema Revolução Produtiva com Inclusão Social, o evento é uma parceria com o governo estadual, por meio da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Ciência (Secti). A ideia surgiu por causa da criação do plano Bahia Global, que será lançado no evento. O plano visa inserir tecnologia em 10 áreas-polo produtivas.

Por meio do programa Incluse, que tem por objetivo levar informações acerca da tecnologia a regiões menos favorecidas, serão criados laboratórios em Salvador, nos bairros do Engenho Velho da Federação e Pernambués; e em Lauro de Freitas (2) e Candeias, na Grande Salvador.

“A meta é que 20% ou 30% das pessoas saiam do projeto com conhecimento para utilizar dentro da própria comunidade”, conta o presidente da Campus Party, Francesco Farrugia.

A área open – recorde de público na edição passada, em agosto de 2017, será ampliada, conta o diretor-geral da Campus Party, Tonico Novaes. “Ampliaremos também a área Kids, que será focada na educação com futuro, com mais parceiros e conteúdos para crianças e jovens de 2 a 16 anos”.

A primeira edição atraiu 80 mil visitantes.

