Campus Party Bahia dá início à maratona de tecnologia

Com o tema "Inovação Produtiva", foi feito na manhã desta quarta-feira, 9, a abertura da Campus Party Bahia, que acontece na Arena Itaipava Fonte Nova. O evento – que segue até domingo, 13 – reúne a maior experiência tecnológica do mundo com mais de 250 horas de atividades.

>> Equipe de A TARDE vai acampar e cobrir a Campus Party

>> A TARDE vai premiar iniciativas

O presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia, classificou a estrutura como a melhor das edições da Campus Party no Brasil. "No início, achei que não daria certo, mas me surpreendi com a estrutura. Essa é a melhor edição da Campus Party, sem contar que os ingressos foram esgotados em tempo recorde", disse.

A TARDE na Campus A TARDE na Campus

O diretor geral da Campus Party, Tônico Novais, informou que "a Campus Party Bahia será repleta de atividades pioneiras e inusitadas, como o Campus Kids, corrida de drones na área open, simuladores, além de diversos palestrantes nacionais".

Durante os cinco dias de evento, são esperados cerca de 40 mil visitantes, sendo cerca de 4 mil acampados no local para acompanhar os conteúdos e atividades que durarão praticamente 24 horas por dia.

Campuseiros na Arena Fonte Nova na expectativa para a #campusparty #SSA - cobertura especial #multimidia @campuspartybra @arenafontenova @jornalatarde Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Ago 9, 2017 às 6:38 PDT

adblock ativo