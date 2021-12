Campus Party Bahia confirma dois novos palestrantes para a 2ª edição

A Campus Party Bahia - evento de reconhecimento mundial, que acontece de 16 a 20 de maio, na Arena Fonte Nova, em Salvador - confirmou a participação de dois nomes de peso ligados ao universo da tecnologia e dos games: a britânica Mariéme Jamme e o brasileiro Daniel Silveira.

Conhecida como a diplomata da tecnologia, Mariéme Jamme realiza uma palestra para o público do evento no dia 17 de maio, às 20h30. Nascida no Senegal, a empresária administra seus negócios com o objetivo de empoderar um milhão de garotas e mulheres no mundo a se tornarem coders em 2030.

Jamme é cofundadora da Africa Gathering, uma das plataformas líderes na Europa que permitem empresários, governantes e investidores a compartilharem ideias sobre a África para mudanças positivas. Ela venceu o Prêmio de Inovação no Global Goals Award (2017), pelo seu trabalho em prol do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e foi nomeada como um dos 100 britânicos mais influentes para africanos e patrimônio africanos e caribenho pela PowerList 2017.

Já Daniel Silveira, que estará na Campus Party no dia 19, às 13h30, fala sobre a criação da empresa Bitten Toast Games, no Canadá, e dos jogos Rocket Fist e What The Box – todos os desafios de trabalhar com uma equipe reduzida, remotamente e com poucos recursos.

O brasileiro vai compartilhar sua visão por trás dos bastidores de como novas ideias de jogos surgem e como otimizar o desenvolvimento.

Ingressos

A Campus Party prorrogou até 24 de abril a pré-venda de ingressos pela internet. Os valores são R$ 90 (entrada), R$ 170 (camping individual) e R$ 250 (ingresso + camping duplo).

