Campus Party Bahia começa nesta quarta na Arena Fonte Nova

Entre as atrações, uma competição de robôs, um campeonato de drones e simuladores high tech. Entre os palestrantes, uma biocientista vencedora do Prêmio Nobel de Química, um engenheiro que atuou na Nasa e a fundadora do maior site de financiamento coletivo do Brasil. Todas as atividades e personalidades estarão na Campus Party Bahia, encontro de tecnologia e inovação que começa, nesta quarta-feira, 9, na Arena Fonte Nova.

Com o tema “Inovação Produtiva”, a Campus Party Bahia segue até o domingo. Essa é a estreia do encontro na Bahia. A primeira Campus Party foi na Espanha, há 20 anos.

O encontro se espalhou pelo mundo e chegou no Brasil em 2008, em São Paulo. Neste ano, Brasília foi sede de uma edição e, até o final de 2017, outros dois encontros devem ocorrer no país, no Paraná e em Minas Gerais.

Estímulo

Segundo o diretor-geral da Campus Party Brasil, Tonico Novaes, o objetivo do encontro é apoiar a disseminação e experimentação de tecnologias. “Cada vez mais, nossos processos e as dinâmicas nas quais estamos inseridos no dia a dia estão permeados de tecnologia”, escreveu Novaes em texto publicado no Portal A TARDE. O encontro é organizado pelo Instituto Campus Party, uma organização sem fins lucrativos.

Tonico Novaes, diretor-geral: “Cada vez mais, nossos processos e as dinâmicas do dia a dia estão permeadas de tecnologia” (Foto: Joá Souza l Ag. A TARDE​)

Cerca de quatro mil pessoas devem acampar na Campus Party Bahia que reúne mais de 300 palestrantes. As palestras já tiveram os ingressos esgotados, mas os interessados poderão assisti-las gratuitamente no site campuse.ro depois do término da edição baiana da Campus Party. É preciso se cadastrar na plataforma online para acessar os vídeos.

Um dos maiores destaques entre os palestrantes é a biocientista Ada Yonath que apresentará estudos no desenvolvimento de antibióticos mais eficazes, que não deixam as células resistentes aos remédios. Ada foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel de Química.

Outro ilustre é o engenheiro Gabe Gabrielle, que contará sua trajetória na Nasa e curiosidades sobre o futuro do programa espacial. Dos participantes brasileiros, a Campus Party Bahia contará com a presença da empresária Candice Pascoal, fundadora e presidente do site de financiamento Kickante.com.br.

Além dos visitantes que participarão das palestras, a Campus Party espera receber mais de 40 mil pessoas na área com atrações gratuitas, batizada de Open Campus. O espaço funcionará amanhã e na sexta-feira, das 10h às 21h, e no sábado, das 10h às 18h.

Pela primeira vez na história da Campus Party, a Open Campus terá um setor reservado para crianças, o Campus Kids. O encontro também terá um espaço para estudantes universitários apresentarem seus projetos, a Campus Future, e uma área para empreendedores e novas empresas, a Startups & Maker.

adblock ativo