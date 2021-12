Campus Party Bahia bate recorde no número de mulheres participantes

A segunda edição da Campus Party Bahia reuniu 85 mil pessoas na Arena Fonte Nova – sendo 80 mil visitantes e 5 mil campuseiros – de quinta-feira, 17, a domingo, 20. Um dos destaques do evento em 2018 foi a expressiva participação do público feminino, que passou de 25% no ano passado para 42% nesta edição – número recorde em todas as edições já realizadas no Brasil nos últimos 11 anos.

Durante os quatro dias de programação, que somaram 300 horas de conteúdo, os participantes tiveram a oportunidade de mostrar seus projetos, ter contato com investidores, fazer networking e conferir palestras ministradas por profissionais como Richard Stallman – o ‘papa’ do software livre; Mariéme Jamme, autora do projeto que pretende transformar mais de um milhão de garotas em Coders até 2030; Daniel Silveira, baiano que vem ganhando fama no mundo dos games; além de Ricardo Cappra e Dado Schneider, entre outros.

“Mais uma vez a Campus cumpriu seu papel, deixando um legado para a sociedade, mas principalmente aos jovens de Salvador, contribuindo com a imersão deles não apenas no mundo da tecnologia, mas em disciplinas como engenharia, ciências, artes, matemática, que estão diretamente ligadas ao futuro”, explica Tonico Novaes, diretor-geral da Campus Party Brasil.

Include

Nascido na primeira edição do evento na Bahia, o projeto Include é fruto de uma parceria entre o Instituto Campus Party e o Governo do Estado. Trata-se da criação e montagem de laboratórios de robótica para aproximar os jovens de comunidades carentes à tecnologia. O objetivo da iniciativa é identificar talentos, criar vias para que possam estudar em escolas especiais, encaminhá-los ao mercado de trabalho e prepará-los para levar soluções para a própria comunidade usando a tecnologia, sem depender da ajuda externa.

“O Include nasceu na primeira edição da Campus Party Bahia. Em outubro do ano passado teve sua primeira unidade inaugurada, em Canudos. E nos próximos meses temos como meta abrir mais 15 novos laboratórios pelo estado da Bahia, em comunidades como as de Candeias, Engenho Velho da Federação (em Salvador), Camaçari, Lauro de Freitas, Cachoeira, Pernambués (Salvador), entre outras”, afirma Francesco Farruggia, presidente do Instituto Campus Party.

Sustentabilidade

Uma campanha criada pela Campus Party, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), conseguiu arrecadar durante o evento 60 itens eletrônicos - monitores, CPUs e notebooks – que serão encaminhados ao Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC). Lá, passarão por uma revitalização e serão distribuídos para postos do Programa Include e Telecentros espalhados pelo Estado.

Fórum Brasileiro de Ecossistemas de Startups

Pela primeira vez na Campus Party Bahia, o fórum contou com oito painéis, 30 convidados e representantes de diversos ecossistemas, contemplando mais de 1000 startups do país. O encontro resultou em um manifesto, com o objetivo de construir um ambiente representativo e integrado, no qual as startups encontram suporte educacional e financeiro para crescer; além de um ecossistema inclusivo e forte, capaz de ajudar a transformar o país e diminuir a desigualdade social, alinhado com a economia circular e na fronteira tecnológica mundial.

Open Campus

A área Open contou com uma programação gratuita, que reuniu corridas e batalhas de drones, lutas de sumô e corridas disputadas por robôs, entre outras opções, como os projetos acadêmicos da Campus Future e as startups da Startup&Makers.

O espaço também foi palco de discussões e palestras no espaço Educação do Futuro. “Um dos pontos positivos foi a oportunidade de mostrarmos a existência de uma tecnologia acessível na educação, que ajuda a tornar o aluno o centro do processo de aprendizagem e trabalhando diversas formas de construção do saber, inclusive brincando. Isso, contando com uma participação efetiva de país, alunos e educadores, diz Felipe Gonzales, coordenador do espaço.

Empreendedorismo

Quarenta startups participaram do programa Startup & Makers, cuja proposta é impulsionar e capacitar jovens talentos e empreendedores. Novos negócios de áreas distintas como agronegócio, comunicação, educação, entretenimento, finanças, tecnologia, saúde e varejo tiveram a oportunidade de apresentar seus produtos, testar mercados, aprender e ensinar para um público qualificado e ávido por curiosidades.

Além disso, receberam mentorias, coaching e puderam interagir com investidores e diretores de grandes empresas que estiveram presentes no evento. Entre os destaques dessa edição ficaram as empresas Qrpoint, Sivirino e Selfhotel entre as selecionadas na categoria Growth Stage; e Mosquito zero, Pure e Solidareasy na categoria Early Stage.

