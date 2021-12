Campus Party apoia novas empreendedoras

A Campus Party Bahia tem mostrado um ótimo cenário da inserção do empreendedorismo feminino e a conquista em grandes posições com relevância no mundo dos negócios. As mulheres têm sido responsáveis ativamente pelo crescimento econômico do País. Uma pesquisa feita em 2013 pelo Sebrae comprovou que existem mais de sete milhões de mulheres à frente de negócios no Brasil.

Exemplo dessa realidade é a palestrante Michelle Meirelles, empresária de sucesso há mais de 10 anos no mercado nacional e internacional. Além das conquistas que vem acumulando na vida profissional, ela acredita na figura da mulher como empreendedora e faz a parte dela para que todas elas acreditem nos próprios potenciais.

Assédio

Michele criou o projeto 'Entre Mulheres', um portal de networking que oferece produtos e serviços com o intuito de fortalecer o universo empresarial feminino. Ela desenvolve uma plataforma para capacitação de líderes femininas no mercado.

Mas nem tudo são flores, o caminho para ascensão é mais árduo por causa do machismo e das desigualdades que ainda acontecem em vários setores e níveis da sociedade. Prova disso, a remuneração, em que as mulheres ainda recebem menos que os homens em todas as ocupações, mas, mesmo com todas as dificuldades, elas não paralisam e continuam avançando.

Ser mulher é muito difícil em qualquer área, nos negócios não seria diferente

Outro exemplo é a professora de música, publicitária e agora empreendedora Luma Pinto, de 28 anos.

A baiana de Itabuna criou uma empresa, a Bem Traçado, onde revela já ter sofrido assédio no mundo dos negócios, porém seguiu em frente.

"É muito difícil ser mulher em qualquer área, nos negócios não seria diferente", reconheceu Luma, que faz sua parte e segue no quadro de mulheres que estão à frente dos seus negócios.

Startups cor-de-rosa

Mãe, esposa, dona de casa, profissional. Esta é a realidade de muitas mulheres que têm conquistado cada vez mais seus espaços na sociedade.

Foi fazendo parte dessas múltiplas tarefas que a soteropolitana, profissional de TI Ana Rita Oliveira, que também realizará uma palestra hoje, 19, para as campuseiras, construiu trajetória como empreendedora. Hoje, criadora e idealizadora de um dos aplicativos mais baixados da Bahia, ela integra o quadro de milhões de mulheres que iniciam o próprio negócio. O aplicativo MyCond já conta com mais 10 mil downloads e já está presente em estados fora da Bahia, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Ana Rita Oliveira iniciou sua carreira em 1996, após se formar em processamento de dados e passar por uma pós-graduação em desenvolvimento de sistemas. A profissional está com um estande montado na área Open para explicar aos visitantes sobre sua startup.

Incentivo

Muitos são os desafios para se tornar uma empreendedora de sucesso. Mas no empreendedorismo feminino os desafios são diferentes e ainda têm agravante: o machismo. Outro ponto mais comum entre as mulheres é a falta de autoconfiança, característica de um país com um patriarcado ativo, onde o lugar da mulher ainda é cuidar da casa e dos filhos.

Por isso é importante o incentivo das mulheres nesse mercado. A Campus Party Bahia fez a parte dela e incluiu palestras sobre o tema.

adblock ativo