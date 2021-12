Na fila do Campus Kids – pioneira no Campus Party Bahia e exclusiva para as crianças - estudantes ansiosos para participar da batalha de robôs e do simulador. O espaço conta com 10 horas de programação para aproximar as crianças do universo tecnológico.

Enquanto discutiam qual o próximo espaço para visitar, os estudantes do segundo semestre do curso de informática do Instituto Federal Baiano (IF Baiano), em Governador Mangabeira (a 136 km de Salvador), aguardavam ansiosamente a vez de participar do futebol de robôs.

“Gosto muito da área de robótica, por isso resolvi passar no Campus Kids para testar o futebol de robô”, disse o estudante João Victor, 16 anos, que venceu, por um gol contra, a estudante Ester Silva, também de 16 anos. Ela declarou que viajou para prestigiar o evento. “Além de adquirir conhecimento, pretendo conhecer outros jogos de realidade aumentada”, disse.

O estudante Tiago Machado, 16 anos, declarou que o simulador proporcionou que ele testasse seus medos por meio de sensações eletrônicas. Durante cerca de cinco minutos, ele simulou a descida em uma montanha russa. “Quero participar de um pouco de tudo, mas o simulador realmente me surpreendeu. Por vezes, pensei que realmente estivesse descendo de uma montanha russa”, contou.

O programador Cléber Augusto Ferreira explicou que os óculos confundem a realidade virtual fazendo com que a simulação seja a mais real possível.

A programação da Campus segue durante a tarde desta quinta-feira, 10, com oficinas sobre Minecraf, youtuber, criação de games e drones. Há ainda algumas pessoas que fazem cosplay na área gratuita do evento.

Aina Soledá Campus Kids aproxima crianças do universo tecnológico

Animação na área Open da #campusparty2017 com este robô na #arenafontenova #salvador #atardesp #campuseiros Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Ago 10, 2017 às 11:49 PDT

