Breu: conheça o jogo inclusivo sem recursos visuais

Além das apresentações de startups e avanços tecnológicos, a Campus Party Bahia também abriu espaço para desenvolvedores de games apresentarem seus trabalhos. Um dos destaques é o Áudio Game "Breu", um jogo eletrônico que foi desenvolvido sem recursos visuais. Somente com recursos sonoros, o game traz uma experiência rica dando oportunidades de maior exploração para o jogador.

Apesar de já existir jogos do gênero no mercado, "Breu" não se limita apenas a experiência educacional, pois, diferente dos que já existem, o game não é exclusivo para pessoas que possuem alguma deficiência; ele traz uma abordagem ampla e imersiva no mundo do áudio game.

“Ele é um jogo inclusivo, pois tanto videntes como pessoas com deficiência visual podem jogar e ter o mesmo nível de experiência”, explica Tarcísio Vaz, um dos desenvolvedores do jogo.

O game foi criado com a participação de 25 pessoas: dentre eles, um game designer, um roteirista, um compositor, um sound designer, 15 atores e seis músicos. "Breu" foi desenvolvido pela Team Zeroth e pelo Studio Vaz, que fazem parte do coletivo de Bahia Indie Game Developers.

Sobre o Jogo

"Breu" traz a história de Marco, um jovem que perdeu a visão e sai em busca de seu avô desaparecido. O jovem mora em uma cidade do interior, onde vários boatos explicam o desaparecimento de algumas pessoas na comunidade. Dentro deste contexto, o jovem sai em busca de resolver o mistério.

